«Навстречу с сыном – красивенькой»: Алена Рапунцель нарастила ресницы и сделала бровки накануне родов

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель со дня на день во второй раз станет мамой. По подсчетам врачей, сын Алены Рапунцель и ее мужа Ильи Семина, с которым она рассталась, должен появиться на свет 7 марта.

Алена Рапунцель накануне родов не сидит дома в ожидании их начала. Это воскресенье экс-участница проекта провела в Салоне красоты. Алена Рапунцель по-своему приготовилась к предстоящему появлению сына на свет. Она сделала татуаж бровей и нарастила ресницы.

В сторис микроблога Алена Рапунцель показала, как выглядит сейчас. Не заметить, что брови стали ярче, а ресницы – длиннее, просто невозможно.

«Видите, что изменилось? – поинтересовалась Алена Рапунцель у своих подписчиков под видео. — Да. Только я могла сделать себе все сразу за день до предполагаемой даты родов. Навстречу с сыном – красивенькой».

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