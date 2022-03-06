«Светлый, трогательный день»: беременная Алена Рапунцель обратилась к поклонникам накануне родов

Шестого марта православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, готовясь к Великому посту.
Микроблоги знаменитостей в этот день наполняются публикациями, в которых они просят прощения. Не осталась в стороне от важных событий и экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель.
«Прощеное воскресенье. Очень важный, светлый, трогательный день. В такое непростое время. Как бы мне хотелось, чтобы все люди на Земле попросили друг у друга прощения. Это день перед Великим постом. Найдите сегодня минутку, попросите прощения у близких. А я прошу прощения у всех, кого могла обидеть», — написала Алена Рапунцель в микроблоге.
Напомним, со дня на день Алена Рапунцель во второй раз станет мамой. Врачи обозначили в качестве предварительной даты родов Алены – 7 марта.
Пока, судя по сторис Рапунцель, она находится дома.
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