«Светлый, трогательный день»: беременная Алена Рапунцель обратилась к поклонникам накануне родов

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель попросила прощения у тех, кого могла обидеть.

Шестого марта православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, готовясь к Великому посту.

Микроблоги знаменитостей в этот день наполняются публикациями, в которых они просят прощения. Не осталась в стороне от важных событий и экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель.

«Прощеное воскресенье. Очень важный, светлый, трогательный день. В такое непростое время. Как бы мне хотелось, чтобы все люди на Земле попросили друг у друга прощения. Это день перед Великим постом. Найдите сегодня минутку, попросите прощения у близких. А я прошу прощения у всех, кого могла обидеть», — написала Алена Рапунцель в микроблоге.

Напомним, со дня на день Алена Рапунцель во второй раз станет мамой. Врачи обозначили в качестве предварительной даты родов Алены – 7 марта.

Пока, судя по сторис Рапунцель, она находится дома.

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