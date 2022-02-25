«Мы с мужем не смогли сохранить семью»: беременная Алена Рапунцель осталась одна за неделю до родов

Бывшая участница «Дома-2», беременная Алена Рапунцель, поделилась печальной новостью со своей аудиторией.

С недавних пор Алена Рапунцель завела телеграм-канал и именно там она раскрыла интригу, которую создала в сторис Instagram.

Там она сообщала, что минувшей ночью в ее жизни произошло нечто важно, отчего она чувствует себя свободной.

«Мы с мужем не смогли сохранить семью. Мы пытались, но каждый из нас выбрал свой путь и свою дорогу. Без скандалов, криков и так далее. Просто мы не смогли. Этот месяц выдался трудным. Потеря заработка, ковид, болел Бодя, ну и семья рухнула. Не думайте, что скандал. Мы не ругались. Обидно ли мне? Да! Хочу ли я плакать? Да! Но понимаю, что сейчас на это ресурса нет», — написала Алена Рапунцель в своем телеграм-канале.

Разрыв случился буквально за неделю до родов Алены Рапунцель. 7 марта — предварительная дата появления на свет ее сына от Ильи Семина.

Если пара не помирится, то Алена будет воспитывать одна двух детей. Ее старшему сыну Богдану от Ильи Яббарова всего три года.

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