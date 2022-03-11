«Огонь!»: Евгений Петросян оценил шутку Гарика Харламова по «Макдональдс»

Комик начал юморить на фоне новой порции санкций с Запада.

С начала спецоперации России на Украине запад и европейские страны ввели в адрес нашей страны множество санкций. Вслед за ними бренды стали один за другим покидать рынок. Уже третий день поводом для шуток стало закрытие сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс».

Гарик Харламов отреагировал на закрытие фастфуда в России шуткой про то, что на месте «Макдональдса» откроется отечественное заведение с названием «Пельменная» — узнаваемая во всем мире буква «М» останется от предшественника.

«Думаю, так неплохо будет», — показал окончательный вид пельменной Харламов.

Знаменитый сатирик Евгений Петросян, как оказалось, подписан на своего молодого коллегу. И отреагировал на шутку смайликом «Огонь!», оценив ее по достоинству.

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