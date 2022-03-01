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Не забыла: Асмус трогательно поздравила Харламова с днем рождения

Юмористу исполнился 41 год.

Не забыла: Асмус трогательно поздравила Харламова с днем рождения
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Гарик Харламов отметил свой день рождения 28 февраля. Ему исполнился 41 год. С личным праздником экс-мужа поздравила и Кристина Асмус. В своем инстаграме она опубликовала фото юмориста с их общей дочкой Настей и закрыла комментарии к публикации.

«Главное – будь здоров», — написала Асмус.

Гарик Харламов с дочкой
Гарик Харламов с дочкой. Скриншот: instagram.com/asmuskristina/

Со здоровьем в последнее время у Гарика не все так просто. Прошлой осенью он перенес коронавирус, а недавно его вновь сразила болезнь.

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в 2020 году. Причины они не называли, но, по слухам, инициатором расставания стала актриса. После развода пара сумела сохранить дружеские отношения.

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