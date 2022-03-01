Не забыла: Асмус трогательно поздравила Харламова с днем рождения

Гарик Харламов отметил свой день рождения 28 февраля. Ему исполнился 41 год. С личным праздником экс-мужа поздравила и Кристина Асмус. В своем инстаграме она опубликовала фото юмориста с их общей дочкой Настей и закрыла комментарии к публикации.

«Главное – будь здоров», — написала Асмус.

Со здоровьем в последнее время у Гарика не все так просто. Прошлой осенью он перенес коронавирус, а недавно его вновь сразила болезнь.

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Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в 2020 году. Причины они не называли, но, по слухам, инициатором расставания стала актриса. После развода пара сумела сохранить дружеские отношения.

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