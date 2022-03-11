«Женька — человек строгий и жесткий»: Мария Аронова рассказала о ссорах со вторым мужем

Актриса Мария Аронова призналась, что у нее возникали конфликты со вторым мужем Евгением Фоминым в вопросе воспитания сына от первого брака Владислава.
При этом она заметила, что с годами поняла: именно Фомин воспитывал ее наследника пока она ездила со спектаклями по стране. Ее заслуги в воспитании сына почти нет. При этом сейчас Фомин без ума от их общей дочки с Ароновой — Серафимы.
«Женька — человек строгий и жесткий. Единственный момент, когда он проигрывает эту партию, — это Сима. Мне кажется, что в этой жизни он так никого не любил и любить не сможет, как Симу. Она у него поздний ребенок, и она — девочка».
Напомним, что сына Мария Аронова родила от первого мужа актера Владислава Гандрабуры. Наследник окончил Щукинское училище и пошел по стопам матери, сообщает МК.ru.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.