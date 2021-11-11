Новая прическа и отсутствие макияжа: как выглядит помолодевшая и похорошевшая Мария Аронова

Актриса Мария Аронова в Instagram разместила новое фото. На кадре ее сложно узнать. Звезда многих популярных картин заметно помолодела и похорошела за последнее время.

«Отдохнувшая от социальных сетей и длинноволосая врываюсь обратно в Инстаграм! Огромное спасибо «героям в масках», кто помог вернуть мне свою страничку. Если повезет, то получится вернуть и весь архив материала. Но если что, то оно у нас все сохранено в телефоне». Мария Аронова

Надо отметить, что Марии Ароновой очень идет новая прическа. Омолаживающий эффект позволил артистке даже не наносить макияж.

Напомним, что Мария Аронова счастлива во втором браке с начальником транспортного цеха Евгением Фоминым. Долгое время они жили в гражданском союзе, а в марте 2018 года официально оформили отношения.

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