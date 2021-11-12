Не хуже Анастасии Волочковой: 49-летняя Мария Аронова продемонстрировала тройной шпагат

Актриса Мария Аронова в Instagram поделилась кадрами, на которых она делает тройной шпагат. Получился он у нее не хуже, чем у большой любительницы шпагатов Анастасии Волочковой.

«Тройной шпагат просто обязан быть не просто в сториз, но и в моей ленте». Мария Аронова

«Знаменитый ваш шпагат. Видела его в двух спектаклях. Была восхищена вашей формой. Браво! Вы — лучшая», «Маша, какая вы красотка. Сколько у вас огня и жизни», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Мария Аронова на какое-то время пропадала из соцсетей. У нее украли аккаунт. Благодаря помощи коллег ей удалось его вернуть.

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