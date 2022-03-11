«Владик от страха описался»: Аронова рассказала о конфликте с Этушем из-за своего сына

По словам актрисы, она не смогла стерпеть обидные слова в адрес наследника.

Актриса Мария Аронова заявила, что как-то раз сильно поссорилась с актером Владимиром Этушем из-за своего сына Владислава. Однажды она привела наследника в театр на прогон спектакля «Дядюшкин сон».

Режиссер Владимир Иванов определил Владику место в оркестровой яме, чтобы тот никому не мешал. Со сцены монолог читал Владимир Этуш и в какой-то момент он заорал на ребенка: «Ты мешаешь мне!»

«Владик от страха описался, и в конечном результате я, не отдавая себе отчета в происходящем, инстинктивно схватила Владимира Абрамовича за рукав: «Не смейте орать на моего ребенка!» Вытащила перепуганного Владика — и вся из себя обиженная мать ушла со сцены в гримерную». Мария Аронова

Напомним, что у Марии Ароновой двое детей. Кроме сына Владислава, есть еще дочь Серафима, сообщает МК.ru.

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