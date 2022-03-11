Певица Граймс «снова» рассталась с Илоном Маском, несмотря на появление дочери

У артистки и изобретателя два общих ребенка, но они не пара.

Личная жизнь канадской певицы Граймс идет кувырком, и звезда пытается скрывать ее от прессы.

В марте 2022 года она дала большое интервью журналу Vanity Fair, в котором рассказала о своем втором ребенке от Илона Маска, и заявила, что теперь долго не появится на страницах прессы. 33-летняя артистка хочет как можно больше оградить себя и своих детей от внимания публики, оставив в информационном поле только свои музыкальные проекты.

Как только статья вышла в Интернете, Граймс сделала несколько заявлений в социальных сетях. Согласно одному из них, она не состоит в романтических отношениях с миллиардером, который является отцом ее детей.

«Я и И (Илон Маск – Прим. авт.) расстались «снова» после написания этой статьи, ха-ха, но он мой лучший друг и любовь всей моей жизни. И теперь моя жизнь и искусство навсегда посвящены Миссии», — написала певица в Twitter 10 марта.

Также она добавила, что вычурное имя ее дочери от Маска — Exa Dark Sideræl (Экза Дарк Сайдерил) – будет изменено.

«Кстати, это определенно изменится, ха-ха, но это будет уже не для публики», — говорится в еще одном твите Граймс.

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Напомним, артистка стала встречаться с Илоном Маском, у которого уже были пятеро детей от первого брака, в 2018 году. В мае 2020-го у них родился сын, которому родители дали сложное имя X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), а сентябре 2021-го пара объявила о разрыве отношений. Однако уже в декабре у миллиардера и певицы родилась дочь (правда, от суррогатной матери). Девочке тоже дали необычное имя.

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