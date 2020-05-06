X Æ A-12: стало известно в честь кого назван шестой ребенок Илона Маска

Любимый россиянами американский инженер Илон Маск недавно стал отцом. Надо сказать, что изобретатель — многодетный родитель, малыш стал его шестым наследником. Сына Маску подарила певица Граймс.

Родители счастливы и с удовольствием делятся с миром подробностями из жизни новорожденного. Например, зовут мальчика X Æ A-12. Пользователи долгое время думали, что пара шутит, иначе как объяснить набор букв и цифр в имени мальчика, но мать решила внести ясность.

Клэр Буше, так зовут певицу по документам, объяснила, в честь кого был назвал ребенок. Родители подошли к выбору имени крайне нестандартно. в Twitter Граймс подробно описала каждый символ, сообщает 5-tv.ru.

«X» — неизвестная переменная, «Æ» — эльфийское написание аббревиатуры AI ( может применяться в значении «искусственный интеллект или любовь»), «A-12» — американский высотный самолет-разведчик.

«Предвестник SR-17, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в битве, но без насилия», — объяснила певица.

Пользователи растерялись, добавить что-то к пояснениям родительницы крайне сложно. Единственным вопросом, которым задаются в Сети, как папа и мама будут называть сына?