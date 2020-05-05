Илон Макс стал отцом в шестой раз и дал ребенку необычное имя

Остается открытым вопрос с полом новорожденного, хотя его папа сообщил, что это мальчик.

Всемирно известный предприниматель и изобретатель Илон Маск в шестой раз стал отцом. Утром 5 мая мужчина опубликовал в Twitter фотографию с младенцем на руках, сообщив подписчикам, что ребенок и его мама здоровы.

Стоит отметить, что со своей нынешней возлюбленной — 32-летней канадской певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше, но оно ей не нравится) — Маск уже два года находится в незарегистрированных отношениях. При этом у него есть пятеро детей от первого брака, с однокурсницей Жюстин Уилсон.

Сообщается, что шестой ребенок миллиардера — мальчик, однако ранее его мать говорила о том, что дитя само сможет выбрать себе пол, а пока пара планирует использовать в отношении него нейтральное местоимение «они». В Twitter счастливый отец сообщил, что новому наследнику дали имя X Æ A-12 Маск (что бы это ни значило). Хотя, возможно, это шутка.