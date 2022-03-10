Анне Нетребко нашли замену в барселонском театре

В начале апреля барселонскому оперному театру «Лисео» исполнится 175 лет. К этой дате в учреждении готовили специальный концерт, в рамках которого на сцене должна была появиться Анна Нетребко.

Со сцены прозвучат фрагменты опер «Макбет» Джузеппе Верди, «Турандот» Джакомо Пуччини и «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти.

Однако Нетребко в списке заявленных артистов, среди которых Сондра Радвановски, Лизетт Оропеса, Ирен Теорин, Людовик Тезье, Джозеф Каллейя, больше нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Нетребко Максим Берин заявлял, что оперная дива приостановила свою деятельность.

больше по теме Нетребко после объявления паузы в карьере ограничила доступ в свой Instagram Оперная певица также убрала последние сообщения.

Добавим, несколько дней назад появилось уведомление о том, что знаменитая La Scala также прекращает сотрудничество с Анной Нетребко.

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