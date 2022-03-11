Живет своими проблемами: почему Алла Пугачева имела право уехать из России

Певица с мужем и детьми находится сейчас за рубежом.

Певица Алла Пугачева, несмотря на важнейшие события, которые происходят на Украине и, как следствие этого, во всем мире, живет своими проблемами. Она, как думают некотиорые, вполне имела право покинуть пределы родной страны.

В России нет военного положения. То есть все жители могут спокойно передвигаться по миру. В этой обстановке Пугачевой и ее коллегам вполне можно и уехать на какое-то время.

В кумирах театральных подмостков, надо сказать, вообще не стоит видеть серьезных политических лидеров. При этом люди сами позволили некоторым из них стать политическими миссиями. Главное предназначение звезд — развлекать, для гражданского подвига они не годятся, сообщает МК.ru.

Напомним, что Алла Пугачева на днях вышла на связь. Она подтвердила, что действительно находится не в России. При этом никакой речи об эмиграции не идет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.