Неожиданный отпуск после двух лет «заточения в замке»: почему Пугачева лукавит о лечении за рубежом

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева наконец-то подтвердила, что действительно покинула Россию. При этом она не стала уточнять, в какой стране именно находится, но пообещала вернуться. Когда — неизвестно.

Отметим, что последние два года Алла Пугачева практически не покидала пределы своего замка в деревне Грязь, лишь изредка выбираясь к друзьям на праздники. Причина — пандемия. Сейчас же она неожиданно вместе с родными отправилась за рубеж «на каникулы, отпуск и лечение».

Любопытно, что Алла Пугачева давно страдает аэрофобией. В Минск на концерт по случаю своего 70-летия и в Латвию в свой дом в Юрмале она ранее ездила исключительно на поезде. Сейчас же вдруг, скорее всего, впервые за долгие годы села на самолет, что на нее совсем не похоже. По слухам, Примадонна с мужем и детьми находится в Израиле. Неспокойная обстановка в мире, судя по всему, вмиг «вылечила» Примадонну и она решилась на перелет.

Скорее всего, Алла Пугачева в спешке покидала Россию, когда началась спецоперация в Донбассе. Сейчас, все осмыслив, она, так сказать, оставила себе «путь для возвращения». Это, конечно, ее право.

Правда, часть поклонников Примадонна уже точно потеряет. Некоторые уже открыто называют ее предательницей. Никто не верит, что Примадонна, всегда прекрасно отзывающаяся о российской медицине, вдруг поехала «лечиться» за рубеж. Да и отпуск в такое время кажется, как минимум странным и неуместным.

Напомним, что Алла Пугачева живет в замке в деревне Грязь вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми. Уже не раз звучали за последние дни мысли селебрити особняк национализировать и поселить в нем детей-сирот.

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