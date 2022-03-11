Новости шоу-бизнеса: Пугачева лукавит, Хаматовой нашли замену, Барских не хочет отдавать деньги россиянам

Эти и другие самые читаемые 10 марта новости из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева впервые вышла на связь с тех пор, как неожиданно для всех уехала из России в Израиль. Примадонна утверждает, что поехала поправить здоровье, однако фанаты так не считают.

Тем временем пропавшей Чулпан Хаматовой нашли замену, а Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за концерты. Об этих и других популярных новостях 10 марта – в обзоре Teleprogramma.pro.

Пугачева слукавила, когда назвала причину отъезда из России в Израиль

Несколько дней назад Алла Пугачева с детьми и Максимом Галкиным улетела в Израиль. А накануне Примадонна неожиданно вышла на связь. Артистка уверяет, что в другую страну уехала только для того, чтобы поправить здоровье.

Правда, никто не верит, что Примадонна, всегда прекрасно отзывающаяся о российской медицине, вдруг поехала «лечиться» за рубеж. Да и отпуск в такое время кажется, как минимум странным и неуместным.

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Чулпан Хаматовой нашли замену в «Современнике» и «Театре Наций»

В числе тех, кто спешно покинул Россию с началом спецоперации на Украине оказалась и актриса Чулпан Хаматова. Официально свой отъезд она не комментировала, но, по слухам, улетела в Латвию.

В «Современнике» и «Театре Наций» тем временем ей нашли замену. Так, в спектакле «Враги. История любви» Хаматову заменит Светлана Иванова, а в «Мастере и Маргарите», скорее всего, — Наталья Ноздрина.

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Макс Барских отказался вернуть россиянам деньги за несостоявшиеся концерты

Макс Барских заявил, что не вернет деньги своим российским поклонникам за запланированные в России концерты. После начала спецоперации в Донбассе они были отменены.

Ранее Макс Барских позволил себе несколько гневных высказываний в адрес россиян. В частности, он назвал нашу страну «дырявой».

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Пригожин встал на защиту сына и внука Ротару

Накануне внука и сына Софии Ротару Руслана и Анатолия Евдокименко задержали на украинско-молдавской границе. Они хотели незаконно покинуть страну.

Продюсера Иосифа Пригожина возмутил этот факт. Он считает все происходящее – безумием.

«Я видел, что сына и внука Ротару вернули домой. Но на минуточку. Где же свобода слова, свобода передвижения? Где демократия? Люди хотели в Молдавию уехать. Отпустите их. Это не его конфликт. Зачем вы их заставляете брать ружье и идти брат на брата», — отметил Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro.

Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее работу

Недавно младшая дочь Никиты Михалкова Надежда представила общественности свой сериал «Номинация». Как призналась актриса и теперь уже режиссер, ей было важно мнение отца.

«Никита Сергеевич отнесся хорошо. Мне очень важно было, что он не позвонил и не сказал: «Ты что, вообще, с ума сошла?» Потому что все-таки уважение друг к другу у нас есть, оно воспитано, и оно нас как-то всех и сближает, и примиряет», — отметила Михалкова.

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