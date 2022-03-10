Ровный тон лица, легкий румянец, тушь на ресничках: как выглядит отдохнувшая 72-летняя Пугачева

Примадонна вышла на связь с поклонниками, чтобы развеять слухи об эмиграции.

Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками после слухов о том, что она уехала и Израиль. Артистка подтвердила, что действительно сейчас находится не в России, а за границей. Но при этом Примадонна уточнила, что не эмигрировала, как решили многие в ее окружении, а всего лишь уехала, чтобы отдохнуть и подлечиться. Артистка заявила, что обязательно вернется на родину.

Появившись в кадре, певица похвасталась отдохнувшим видом, Алла Борисовна заметно похорошела. Она щегольнула идеальной укладкой с белокурыми локонами и густой челкой. Особое внимание певица уделила макияжу: ровный тон лица, легкий румянец, чуть подкрашенные тушью реснички и нюдовая помада на губах — явно артистка готовилась к тому, чтобы пообщаться народом. В кадре она появилась при полном параде.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией… Вернусь, разберемся!» — отметила Алла Борисовна, выйдя на связь с поклонниками.

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