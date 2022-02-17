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Словно невеста: Рената Литвинова появилась на публике с полуголым красавцем-итальянцем

Актриса приняла участие в модном показе.

Словно невеста: Рената Литвинова появилась на публике с полуголым красавцем-итальянцем
Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

В столичном «Петровском пассаже» прошел показ коллекции модного итальянского дизайнера Антонио Марраса. В нем в качестве модели приняла участие и его друг, актриса и режиссер Рената Литвинова.

Рената Литвинова и итальянский манекенщик
Рената Литвинова и итальянский манекенщик. Фото: Иван Макеев / КП

В первом выходе на подиум Литвинова появилась в черном платье и вуали. А под занавес коллекции Рената показала совершенно противоположный образ. На ней было платье, похожее на подвенечное, и шляпа с фатой. Компанию ей составил итальянский манекенщик, который появился рядом с режиссером в трусах и майке.

Добавим, что новую коллекцию Антонио Марасса оценили не только столичные модники, но и звезды. На показе отметились Надежда Михалкова, Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Алена Долецкая и Влад Лисовец. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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