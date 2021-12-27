Хабенский, Бурунов, Литвинова, Петров вспомнили свои школьные годы в новой книге

В декабре 2021-го увидела свет вторая книга из серии «Необыкновенное обыкновенное чудо» с подзаголовком «Школьные истории».

Это сборник рассказов о юности от известных актеров, писателей и подопечных фонда Константина Хабенского, у которых тяжелая болезнь частично или полностью отобрала опыт школьных лет.

«Эта книга — своеобразный школьный альбом, собранный из историй наших ребят, рассказов современных писателей и воспоминаний друзей фонда. Пролистав его, вы пообщаетесь с каждым из авторов и узнаете их чуть ближе», — цитирует Хабенского издательство «АСТ».

Свои воспоминания для книги выписали он сам, а также актеры Сергей Бурунов, Рената Литвинова, Сергей Гармаш, Александр Петров, Павел Санаев, писатели, журналисты и сценаристы, такие как Денис Драгунский, Александр Цыпкин, Марина Степнова, Катерина Гордеева, Людмила Улицкая и многие другие.

Напомним, что год назад, в декабре 2020-го, вышла первая книга из этой серии, в которой подопечные фонда и профессиональные писатели размышляли о том, что такое счастье.

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