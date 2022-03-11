Жизнь Пугачевой в израильской Кесарии: отдых с детьми у моря, обследование в клинике олигарха

Друзья певицы Аллы Пугачевой рассказали подробности отдыха Примадонны отечественной эстрады в израильской Кесарии на побережье Средиземного моря. В этом курортном городке она находится с мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми — Лизой и Гарри.
В Кесарии Алла Пугачева живет в доме по соседству с известными израильскими адвокатами и телезвездами. Выяснилось, что Примадонна и ранее снимала дом в Кесарии. Правда, в последние годы из-за пандемии туда не ездила.
Артистка регулярно проходит обследование в одной из местных клиник, принадлежащих одному из российских олигархов, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее Алла Пугачева вышла на связь со своими поклонниками и подтвердила, что уехала из России. При этом она обещала обязательно вернуться в родную страну.
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