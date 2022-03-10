«Мы жили в сатанинской химере!»: что Пугачева ответила на слова священника на то, что она навсегда покинула Россию

Примадонна вышла на связь с общественностью, заявив, что вернется на родину и со всем разберется.

Алла Пугачева поделилась в своем микроблоге кадрами, отреагировав на слухи о своей эмиграции. При этом артистка привела речи одного из знакомых ей священников.

«Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы это не слышали, не знали. Вы не заметили, как воздух очистился. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал», — заявил священник.

Алла Пугачева эти слова в свой адрес от священнослужителя без внимания не оставила. При этом, обращаясь к священнику, певица дала понять, что прекрасно знакома с ним, так как она назвала его по имени — Андреем. Чем так простому священнику могла не угодить Примадонна, не понятно. Однако тот уточнил: его обрадовало известие о том, что Алла Борисовна навсегда покинула Россию. Вот только сама певица заявила, что не эмигрировала и обязательно вернется на родину.

«Рано радуешься, Андрюша! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь, разберемся! Схожу в церковь, помолюсь за тебя», — лаконично отметила Пугачева.

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