«Ты не перепутал?»: Тимати жестко высказался в адрес Макса Барских

С началом военной операции России на Украине некоторые представители шоу-бизнеса, например, Вера Брежнева, Настя Каменских, Макс Барских активно освещают эту тему в своих соцсетях.

После очередной публикации исполнителя хита «Туманы» в своем микроблоге, где он заявил, что больше не приедет в Россию, высказаться в его адрес решил Тимати. Рэпер сделал это в жесткой форме, обратившись к Барских лично.

«Ты ниче не перепутал?» — начал свой монолог Тимати.

Музыкант напомнил Максу, что все эти годы он зарабатывал именно в России.

Напомним, ранее в Сеть были слиты номера многих российских звезд, после чего им стали поступать самые настоящие угрозы.

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