Макс Барских отказался вернуть российским поклонникам деньги за его несостоявшиеся концерты

В последнее время музыкант регулярно негативно высказывается в адрес нашей страны.

Музыкант Макс Барских в Instagram заявил, что не вернет деньги своим российским поклонникам. У него в недалеком будущем должно было состояться несколько концертов в нашей стране, но они после начала спецоперации в Донбассе были отменены.

Отметим, что россияне набросились на Макса Барских с критикой. Они заметили, что он не дорожит своей репутацией и в будущем об этом горько пожалеет.

Ранее Макс Барских позволил себе несколько гневных высказываний в адрес россиян. В частности, он назвал нашу страны «дырявой».

В ответ рэпер Тимати и некоторые другие звезды шоу-бизнеса напомнили Максу Барских, кто на само деле дырявый. После этого он на время прекратил гневные высказывания в адрес россиян.

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