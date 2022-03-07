«Она у меня девушка крупная»: беременная сестра Фриске похвасталась нарядами для будущей дочки

Наталья Фриске не стала скрывать, что у нее остались и наряды ее племянника Платона Шепелева. Она их тоже отдаст дочке.

Жанна Фриске была одной из самых популярных экс-солисток группы «Блестящие». Она строила сольную карьеру, когда к ней пришла настоящая слава. Примечательно, что артистка стала мамой, родив сына Платона.

Но в 2015 году она умерла, а малыша теперь растит отец мальчика Дмитрий Шепелев. Он состоит в конфликте с родителями Жанны, поэтому внук давно не видел бабушку и дедушку.

Но в скором времени в звездной семьей произойдет пополнение. Сестра Фриске Наталья объявила о беременности. Вскоре она призналась, что не замужем и даже рассталась с отцом будущего малыша.

По словам родственницы певицы, она ничего не боится и будет показывать наследника, когда он родится на свет. Недавно Наталья раскрыла пол будущего ребенка. Она ждет дочку.

Поэтому ее родители начали готовить детскую комнату. А накануне Фриске решила показать, какие наряды купила для будущего ребенка. Она запаслась бодиками и шапочками. Также будущая мама купила две коляски.

«Только приехала домой, распаковываю. Боже, какая прелесть. Вообще оно такое все крошечное! Это я побольше взяла специально, на вырост. И еще кокон. Еще вот такая прелесть махонькая, чепчик, боди, распашонка. Все ажурное, красивое! У меня до сих пор есть распашонки мои, которым 35, почти 36 лет. Мне так нравится все, сама бы носила. Вот именно держатель, пока не буду показывать. Взяли шапочки, носочки. Потом я вспомнила, что у Платохи полно этих носочков. Взяли такой костюмчик, это бабушка выбирала. Еще взяли пару ботиков нейтральных цветов. Из одежды, я думаю, пока достаточно. На вырост взяла. Мне сказали, что она у меня девушка крупная, вся в мать! Я родилась — 4,5 килограмма. И она уже такая немахонькая, скажем прямо. Поэтому набрали побольше размеры. Платошкины вещи я уже все перестирала, бодики всякие», — рассказала Наталья.

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