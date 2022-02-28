Беременная сестра Жанны Фриске облачилась в любимый наряд, не скрыв большой живот

Наталья Фриске находится уже на внушительном сроке беременности. Она готовится подарить родителям внучку.

Жанна Фриске была одной из самых успешных солисток группы «Блестящие». Она выпустила множество хитов. Однако в 40 лет артистка ушла из жизни, что стало большим ударом для ее родных и близких.

У Жанны остался сын Платон, которого воспитывает папа мальчика Дмитрий Шепелев. Телеведущий не дает родителям певицы видеться с внуком. Но в скором времени в звездной семье должно произойти пополнение.

Сестра Жанны Наталья рассекретила свою беременность. Она призналась, что с отцом будущего ребенка рассталась, но это ее не тяготит. Более того, на днях родственница артистки приняла участие в телевизионной передаче и раскрыла пол будущего малыша.

Она ждет девочку. К слову, Фриске находится на большом сроке беременности. Она носит трикотажные платья. А так как близится весна, Наталья решила похвастаться одним из любимых нарядов, который теперь ей в пору.

На видео она позирует в лосинах и белой принтованной толстовке оверсайз. Примечательно, что наряд подчеркнул ее стройные ноги. А вот свободный фасон толстовке не скрыл размер ее живота.

«Наконец-то пришла весна почти. И пришла пора моей любимой толстовочки. Посмотрите, какая она клевая. Почему-то зимой она мне не заходила, а сейчас — прям вообще», — поделилась Наталья.

Поклонники отметили, что сестра Фриске хорошо выглядит. Она без стеснения позировала без макияжа. «Ну до чего хороша», «Какой милый медведик», «Как вам идет», «Замечательная будущая мама», — стали писать пользователи Сети.

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