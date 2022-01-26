«Нашел идеальный формат»: Дмитрий Шепелев рассказал, как отметил день рождения в 2022 году

Телеведущий не очень любит этот праздник и обычно предпочитает, чтобы он поскорее прошел.

25 января свой день рождения отметил популярный телеведущий Дмитрий Шепелев. В 2022 году шоумену исполнилось 39 лет.

На следующий день после праздника звезда экрана поблагодарил своих поклонников за поздравления и рассказал, как он провел свой особенный день.

«Все классно. Думаю, я нашел идеальный формат празднования дня рождения. Я вам уже рассказывал, что дэрэшечка — не самый мой любимый день. Поэтому делюсь лайфхаком, — написал Шепелев в Instagram. — Утром быстро детей по школам, занятиям и няням. Дальше на праздничный завтрак — тот самый, с которым бокал шампанского просто маст хэв. И оттуда прямиком в спа. Оставляете одежду и телефон в шкафчике, заказываете самую долгую из всех долгих процедур, потом еще одну и можно еще. И все, пока-пока, часы пролетят сладко и незаметно. Когда солнце клонится к закату, нужно быстро перебежать в ресторан на праздничный ужин».

В конце Дмитрий иронично отметил, что день рождения — это единственная дата в году, когда его дети едят торт, который любят не они, а их папа. Нехотя, но едят.

Напомним, в 2021 году Шепелев стал многодетным отцом. К его сыну Платону от певицы Жанны Фриске добавилась дочь новой возлюбленной телеведущего Екатерины Тулуповой Лада, а затем у пары появился общий ребенок, которого назвали Тихоном.

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