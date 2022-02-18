«Этот образ неуместен»: Боня в кожаной мини-юбке и ботфортах засветила плоский живот в ресторане

Телеведущая выбрала пикантный лук для появления на публике. Эксперт Надя Иванова указала на ошибки, которые сделали образ звезды старомодным.

Виктория Боня уже давно покинула «Дом-2». Однако она стала такой знаменитой, что до сих пор о ней говорят в обществе. Виктория живет в Монако и воспитывает дочку Анджелину.

С недавних пор она не скрывает, что у нее есть жених. Однако его личность светская львица хранит в тайне. Недавно они посетили Москву. Тогда звезда отметилась в ресторане в провокационном образе.

Боня всегда могла похвастаться эффектной внешностью. Но за последний год она постройнела. Для выхода в свет телеведущая выбрала кожаную мини-юбку и топ. лук дополняли высокие ботфорты. Виктория предпочла подчеркнуть достоинства своей фигуры и блеснуть плоским животом.

«Вчерашний ужин в уютном месте запомнится надолго», — заявила она.

Многие поклонники восхитились фигурой 42-летней бизнесвумен. Но некоторые посчитали наряды слишком смелым. Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Надя Иванова.

«На самом деле, сейчас в эпоху отсутствия дресс-кожа и каких-либо общественных правил, когда пропагандируется свобода личности, индивидуальности и комфорт, а таком образе, к сожалению, можно увидеть девушек и в ресторане, и на выставке, и в театре. И даже здесь Виктория появилась в этом наряде в ресторане. Конечно, мне кажется, что этот образ неуместен из-за своей излишней откровенности. Я бы его оставила для фотосессии. Может быть для личного использования, порадовать своего возлюбленного, но никак не для появления в незнакомом обществе в таком наряде. Здесь сочетаются все признаки сексуальной откровенности: это и кожаная фактура, обнаженные части тела, сама форма костюма, высокие сапоги. Сейчас идет определенная подмена понятий. Женственность и агрессивная сексуальность — не имеют ничего общего. Истинно женские образы должны быть более деликатные и более нежные. Здесь о женственности речи не идет. На самом деле, тут проявляется мужской характер, образ охотника. Сейчас идет подмена понятий и многие девушки примеряют на себя такой агрессивный образ. Другой вопрос, можно ли тут поменять что-то, чтобы сделать наряд более модным и трендовым. За что я могу похвалить Викторию, она выбрала самую актуальную фактуру в сезоне осень/зима 2022 и на весну — фактура кожи, от экокожи до натуральной. Сейчас зарождается макротренд — чувственный футуризм. мы можем вспомнить Тринити из фильма „Матрица“, когда совмещается чувственность, женственность и сексуальность, как раз, через кожаные вещи, обтягивающие силуэты. Если бы у Виктории были кожаная юбка, кожаный кроп-топ и кожаный жакет оверсайз сверху, то это уже был бы совсем другой образ, более актуальный, более современный и более правильный, с точки зрения подачи себя в обществе. Меня еще смущает обувь. Такие высокие ботфорты на тонкой шпильке с заостренным носом делают образ старомодным. Если бы Виктория выбрала грубые ботинки или грубые ботфорты на высокой шнуровке, то образ смотрелся бы более актуально», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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