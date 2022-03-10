«Модного цвета сезона»: Ольга Бузова похвасталась спортивным костюмом с открытым плечиком

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже больше 15 лет строит карьеру на ТВ, а также ей нравится не только вести передачи, но и выступать на сцене. Ольга часто появляется на публике, поэтому старается выглядеть безупречно.

С собой в поездки или на съемки она берет всегда чемоданы с одеждой. Обычно образы также ей подбирают стилисты. Но несколько лет назад она создала свой бренд одежды.

Обычно Ольга радовалась, когда ей дарили сумку Louis Vuitton или наряд Prada. Однако недавно из-за санкций в России закрыли множество магазинов люксовых брендов. Телеведущая не стала расстраиваться.

Более того, она заверяет, что больше и не хочет видеть зарубежные бренды, которые ушли. Накануне В Кремле Бузова покрасовалась в спортивном костюме с оригинальным фасоном цвета ультрамарина. Толстовка представлена с широким воротом и открытым плечом.

«На фото представлен очень клевый спортивный костюм модного цвета сезона, со спущенным плечом (черный такой же, и цвета хаки я ношу до сих пор уже второй год», — заявила звезда.

Она также отметила, что цены на ткани подорожали, но певица цены не намерена повышать в своем магазине. Поклонники отметили, что телеведущая вовремя решила продвигать свой бренд. Но некоторые подписчики заверили, что цены на одежду ее бренда и так не очень низкие. Нашлись и те, кто посчитали фасоны устаревшими.

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