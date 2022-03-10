Hermes, Louis Vuitton, Chanel: Бородина похвасталась, что ее особняк усыпан подарками с дня рождения

Телеведущая отпраздновала свое 39-летие в караоке в кругу подруг и друзей.

Знаменитая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина 8 марта отмечала день рождения. Звезде исполнилось 39 лет, и праздновала она в этот день на широкую ногу, хоть и подчеркивала, что сценарий был более помпезный, но все отменилось.

Созвав друзей и подруг в караоке, Бородина принимала поздравления и подарки, коих набралось столько, что телеведущая поспешила ими похвастаться.

Составив роскошные презенты на полу, Бородина с удовольствием сняла их на камеру: Hermes, Louis Vuitton, Chanel и другие бренды, которые на днях прекратили продаваться на территории России, теперь греют сердце любительницы шопинга с ТНТ. Также оказалось, что из-за обилия букетов и цветочных композиций в гостиной у Бородиной буквально яблоку негде упасть.

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