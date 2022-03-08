«Сногсшибательное»: Бузова в золотистом платье в пол с кейпом из белых перьев предстала в Кремле

Телеведущая выступила на праздничном концерте. Она восхитила друзей и поклонников своим образом.

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру телеведущей. Она привыкла к постоянному вниманию публику. Уже пять лет артистка также выступает на сцене как певица. Она не скрывает, что сталкивалась с критикой, но это ее не остановило.

Со временем с артисткой подружились многие звезды от Клавы Коки до Филиппа Киркорова.

Недавно блондинка вернулась в Москву. Несмотря на то, что некоторые ее коллеги пока отказываются выступать, она не упускает возможности блеснуть перед зрителями.

Недавно Ольга в скромном платье исполнила песни на премии «Жара». А вот 8 марта она приняла участие в праздничном концерте в Кремле. Певица тщательно подготовилась к этому событию.

Стилист Никита Карстен подобрал для нее умопомрачительный образ королевы-лебедь. Бузова в струящемся золотистом платье с блестящим пейком из перьев продефилировала в коридоре.

«Сейчас на это сцене появится сногсшибательное чудо», — объявил ее Алексей Воробьев.

Поклонники были сражены ее нарядом. Многие осыпали ее комплиментами. Даже прическу звезды украсили перья. «Боже, какая красота», — отметила Мария Погребняк. «Чудо в перьях», «Какая красотища», «А Киркоров позволил?», «Вы всех затмили», «Это очень роскошно», «Какая вы царственная», «Выглядите безупречно», «Наряд поражает воображение», — прокомментировали пост подписчики.

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