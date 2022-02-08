Просто леди: Оксана Федорова в черном пальто с мехом и белом пуховом платке отметилась в храме

Оксана Федорова уже давно является популярой персоной в России. Слава к ней пришла после победы на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Вскоре она также стала телеведущей.

Но спустя годы Оксана может похвастаться тем, что организует светские мероприятия, часто становится ведущей концертов. А также она является главным редактором журнала MODA Topical. Свободное время звезда посвящает дочке и сыну.

В последнее время у Федоровой снова много работы. Она отметилась в Большом театре и посещала чемпионат бальных танцев. А на днях ей довелось посетить Сергиево-Казанский Кафедральный Собор. Она сначала отметилась в черном пальто оверсайз с мехом на подоле. Лук дополняли кожаные сапоги и пуховой белый платок. Оксана запечатлелась в храме, где поставила свечку.

«Ксения Петербургская — одна из самых любимых русских святых. Поздравляю всех, кто носит это Блаженное имя с праздником — желаю: здоровья телесного и душевного, мудрости, терпение, радости, успехов. На фото — в Сергиево-Казанском Кафедральном Соборе, построенном на средства родителей Серафима Саровского. Во время съемок проекта „музыкальное путешествие“ в Курске», — написала звезда.

Примечательно, что на следующий день Оксана посетила уже в другом храме. Там она появилась в соболиной шубе. Знаменитости позволили ударить в колокол. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая.

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