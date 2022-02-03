Нетривиально и стильно: Федорова в леопардовом костюме с черными лацканами посетила Большой театр

Победительница конкурсов красоты выбрала броский образ для выхода в свет.

Оксана Федорова является бывшей обладательницей титула «Мисс Вселенная». Она недолго ходила с короной, но ей удалось стать знаменитой.

Оксана строила карьеру телеведущей, но теперь она организовывает светские мероприятия, а также тесно сотрудничает с индустрией моды. В свои 44 года брюнетка успевает совмещать карьеру и материнство. Более того, она по-прежнему восхищает публику своей внешностью.

В последнее время Федорова посещает разные мероприятия, включая соревнования по бальным танцам. Зачастую ее можно увидеть в роскошных платьях. Накануне она посетила Большой театр, где проходит финал Международного конкурса вокалистов-исполнителей итальянской оперы Competizione dell’Opera.

На мероприятии Оксана отметилась в леопардовом костюме с черными лацканами и узкими брюками. Туфли-лодочки дополнили лук в стиле сафари.

Примечательно, что леопардовый принт стал популярен в этом сезоне. Вера Брежнева и другие звезды носят наряды с таким узором.

«Я очень люблю Большой театр и, к счастью, всю первую неделю февраля буду проводить именно в нем! Раскрываю занавес. В Москве, в Большом театре России проходит грандиозное событие — полуфинал и финал Международного конкурса вокалистов-исполнителей итальянской оперы Competizione dell’Opera, который отмечает свой 25-летний юбилей!» — написала звезда.

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