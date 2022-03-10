«Лишить надо звания, однозначно»: Салтыкова рассказала о наказании для священнослужителя Ткачева

Как отметила певица, сама она находится в этот непростой момент в России.

Певица Ирина Салтыкова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что священник Андрей Ткачев, нелестно высказавшийся о Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой, должен понести заслуженное наказание.

«Лишить его надо звания, однозначно. Из-за этого конкретного случая. Я больше эту тему, если честно, рассусоливать не хочу. Сама я нахожусь в России». Ирина Салтыкова

Ранее священник Андрей Ткачев сказал: «Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы это не слышали, не знали. Вы не заметили, как воздух очистился. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал».

Это, судя по всему, вывело из себя обычно спокойную и рассудительную Аллу Пугачеву. «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — парировала Примадонна и пообещала «помолиться» за Ткачева после возвращения в Россию. Таким образом, она подтвердила, что ее нет на родине.

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