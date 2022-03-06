Тимати напомнил Максу Барских, как тот не гнушался «плясать» на корпоративах в России

Рэпер Тимати емко отреагировал на слова украинского певца Макса Барских. Артист заявил, что своей известностью и популярностью он обязан вовсе не российской аудитории. Поп-исполнитель считает, что и без концертов в Москве и других наших городах он сумел бы заявить о себе.

Также Барских подметил, что теперь без этих гастролей у него появится больше времени. И этому он якобы очень рад. Чем именно Макс будет заниматься и куда поедет с концертной программой, певец не сообщил. Похоже, что особых планов у него нет. Зато рэпер Тимати обратился к российским слушателям, посоветовав им «очистить» свои плейлисты от песен Макса Барских, раз тот не нуждается ни в концертах, ни в поклонниках. При этом экс-«фабрикант» напомнил, что украинский певец в свое время не гнушался «плясать» на корпоративах в России, зарабатывая здесь неплохие гонорары и устраивая пиар своей музыке.

«Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России?» — вопрошал Тимати, явно раздражаясь от того, что украинский певец отплатил своим фанатам такой неблагодарностью.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!