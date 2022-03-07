Взбесил Тимати, довел до истерики Кудрявцеву: вмиг «переобувшийся» Макс Барских обескуражил звезд

Рэпер Тимати и ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева не смогли остаться в стороне от наболевшей темы после едкого выпада Макса Барских. Украинский певец считает, что своей популярностью он обязан вовсе не российским поклонникам. Вмиг «переобувшийся» артист сыпал негативом, критикуя всех и вся. Поп-исполнитель дал понять, что без гастролей в российских городах у него будет больше времени. И этому он очень рад. Правда, чем именно теперь займется Барских, непонятно.

Наши звезды уже дали ответ Максу. Так, рэпер Тимати не стал скрывать своего негодования, а Лера Кудрявцева призналась, что обидные и несправедливые слова Барских буквально довели ее до слез.

«Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь, в России?» — сетовал Тимати. «Я взрослая женщина, у меня семья, дети, мама и все живут в России. И знаете что? Последней каплей было высказывание молодого, красивого артиста… с какой ненавистью он говорил о России и русских! Честно, я заплакала. Мир меняется, и мы вместе с ним. Но всегда надо помнить про честь, достоинство и любовь к Родине. Я русская и я горжусь этим!! У меня все», — добавила Кудрявцева.

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