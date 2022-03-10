Лепешка с креветками и розовым соусом, салат с манго: Тимати похвастался нескромным ужином

Рэпер сразу же попросил прощение, что показывает такие блюда на ночь, когда у всех просыпается аппетит.

Рэпер Тимати в сторис Instagram показал свой достаточно нескромный ужин.

«Гречишный чай. Моя любимая лепешка с креветками и розовым соусом. Ну и, конечно, салат с манго, руколой и креветками. И, конечно, оси-дзуси с лососем. Красота. А также суши с лососем». Тимати

Как отметил рэпер, он заранее просит прощение, что показал такую красоту на ночь, когда у всех его подписчиков просыпается аппетит.

Ранее Тимати вступил в перепалку с украинскими музыкантами — Максом Барских и Потапом. Поводом послужили слова Барских о «дырявой России».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.