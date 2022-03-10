Тина Кунаки и Венсан Кассель не скрывали чувств на показе Miu Miu в Париже

Их уже назвали самой модной парой Недели моды в Париже. Влюбленные не боялись показывать чувства на публике.

Венсан Кассель является знаменитым французским актером. Он длительное время состоял в браке с Моникой Беллуччи. У них есть дочки Дева и Леони. Когда супруги развелись, многие поклонники были расстроены.

Сам артист не верил, что снова встретит любовь. Но его очаровала итальянская модель Тина Кунаки. Когда они познакомились, девушка не знала, что перед ней звезда кино.

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В 2018 году Кассель сыграл свадьбу с возлюбленной, которая в два раза его моложе. Спустя год она подарила ему дочку Амазони. Влюбленных можно встретить на пляже в Рио-де-Жанейро.

Но недавно они вернулись во Францию. Пара посетила показ Miu Miu в Париже. Венсан шел в обнимку с женой. Они не боялись демонстрировать чувства на камеру.

Тина была в широких кремовых брюках и рубашке с джемпером и в куртке. В таком же стиле оделся и ее избранник — он облачился в тонкий серый свитер в рубчик, свободные черные кожаные брюки хайкеры.

Их назвали самой стильной влюбленной парой Недели моды. Пару окружили папарацци. Многие осыпали комплиментами Кунаки, которая вернулась в форму после родов. А прическа с колосками также сделала ее еще моложе.

«Какие красивые», «Вокруг них прям любовь», «Какой счастливый», «Они изумительные», «Ну прям красота», «Как на них не смотреть», «Это лучшая пара», — стали писать пользователи Сети.

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