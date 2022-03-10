Филипп Киркоров проболтался, что когда-то дрался с Ольгой Кормухиной

Король отечественной эстрады рассказал, что певица его била, а он «бегал жаловаться к Пугачевой».

Филипп Киркоров является популярным артистом. Он готовится отпраздновать 55-летие. Певец даст несколько больших концертов в Москве.

Пока он редко выходит в свет, так как еще недавно ездил в отпуск с детьми: Мартином и Аллой-Викторией. Но поп-король отечественной эстрады участвует в съемках шоу «Маска». Он является председателем жюри.

Жюри уже раскрыло Альбину Джанабаеву, которая была в наряде Павлина, а также Нонну Гришаеву — она скрывалась под маской Лошади. Обсуждая очередного участника, Киркоров проболтался, что когда-то дрался с Ольгой Кормухиной, которая является эстрадной певицей.

«Оля считала, что она рокерша, а я попсовик. Мы с ней даже дрались! Она все время меня била <…> Я бегал, жаловался Пугачевой. Говорил: «Меня бьет Кормухина! Что мне делать?». Алла отвечала: «»Терпи», — со смехом рассказал Филипп Бедросович.

Примечательно, что Регина Тодоренко и Тимур Родригес, а также остальные члены жюри каждый выпуск узнают новые подробности из жизни Киркорова. Он признавался, что у него дома на Таганке в свое время собиралось много звезд.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале