«Не отдам на съедение»: Филипп Киркоров пообещал спасти второго номинанта на разоблачение в шоу «Маска»

Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров заявил, что не позволит покинуть проект своему любимчику.

На телеканале НТВ в этот предпраздничный понедельник, 7 марта, вышел в эфир четвертый выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта — шоу «Маска».

Стало известно, кого еще поклонники программы, наблюдающие за происходящим из зрительного зала, номинировали на вылет.

Вторым кандидатом на разоблачение по результатам зрительского голосования стал Пончик.

«Ты становишься нашим вторым номинантом. Но тебя так любит председатель жюри Филипп Киркоров», — сказал ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров Пончику. «Я не отдам тебя на съедение! — пообещал Пончику Филипп Киркоров. — Ты такой вкусный».

Стоит отметить, что судьи подозревают, что в маске Пончика может быть певица Ирина Понаровская.

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