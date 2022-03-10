«Мне важно, что он не позвонил и не сказал: «Ты что, вообще, с ума сошла?»: Михалкова – об отце

Младшая дочь режиссера Никиты Михалкова — Надежда — заявила, что ей было важно мнение отца о сериале, который она сняла, — «Номинация».

«Никита Сергеевич отнесся хорошо. Мне очень важно было, что он не позвонил и не сказал: «Ты что, вообще, с ума сошла?» Потому что все-таки уважение друг к другу у нас есть, оно воспитано, и оно нас как-то всех и сближает, и примиряет». Надежда Михалкова

Как отметила Надежда Михалкова, сериал, который она сняла, ее кино. В нем прозвучала ее позиция и ощущения. При этом Никита Михалкова, как призналась Надежда, ей звонил. Он говорил, что она могла бы ему дать почитать сценарий, «чтобы он дал какой-нибудь дельный совет», сообщает kinopoisk.ru.

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Напомним, что в сериале «Номинация» речь идет о двух актрисах Тане и Вере, которые ищут свое место в мире кино. Их роли сыграли сестры Михалковы — Надежда и Анна.

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