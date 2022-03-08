Фигура на зависть: Юлия Михалкова в кроп-топе щегольнула точеной талией в спортзале

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова активно занялась подготовкой к лету. Девушка практически ежедневно посещает спортзал, где тщательно работает над своей и без того стройной фигурой.

Накануне красотка показала кадры из фитнес-клуба. Она взяла с собой смартфон, чтобы заснять на видео тренировочный процесс. Позируя на камеру во время разминки перед основным занятием, Михалкова засветила точеную талию.

Фигуру красотка подчеркнула кроп-топом и джогерами. Она не только разминалась, но и позировала себе в зеркале, снимая видеоселфи. Кадры звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram.

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