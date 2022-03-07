Дело было в спортзале: Юлия Михалкова в кроп-топе и джогерах изящно нагнулась во время растяжки

Юлия Михалкова давно покинула проект «Уральские пельмени», сделавший ее звездой. Сейчас красотка строит карьеру телеведущей и снимается в сериалах. Не забывает актриса и поклонниках в Сети, регулярно публикуя кадры из закулисья.

Минувшее воскресенье Михалкова провела с пользой для души и тела. Она отправилась в спортзал и устроила занятие по стретчингу. При этом, красотка не забыла прихватить с собой гаджет, чтобы запечатлеть себя для соцсетей.

Девушка в кроп-топе и удобных джогерах предстала перед зеркалом, в котором сняла себя на видео. Во время растяжки она нагнулась, демонстрируя гибкость и изящную грациозность.

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