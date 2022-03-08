Надежда Михалкова одним словом отреагировала на заочный арест отца на Украине

Режиссера обвиняют в «посягательствах на территориальную целостность страны».

Дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на новость, что ее отец заочно арестован на Украине.

«Спасибо», — кратко заявила Надежда Михалкова и не стала вдаваться в подробности данной ситуации. Таким образом, она намекнула, что не хотела бы обсуждать данную тему с журналистами.

Напомним, что режиссер Никита Михалков заочно арестован на Украине. Об этом заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. Он обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

больше по теме Никиту Михалкова заочно арестовали на Украине Знаменитый режиссер в последнее время не выходит на связь со своими поклонниками.

Недавно Никита Михалков вышел на связь со своими подписчиками после долгого перерыва. Он снял экстренный выпуск программы «Бесогон ТВ», в которой обсудил ситуацию на Украине.

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