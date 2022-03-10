«Его уход – боль моей жизни»: Андрей Разин из Майами почтил память своего сына Александра

По словам продюсера, он до конца своих дней с матерью мальчика Маританной будет это переживать.

Продюсер Андрей Разин, который последние полгода живет в американском Майами, в Instagram почтил память своего сына Александра.

«Прошло уже пять лет, как остановилось сердце моего сыночка Саши Разина. Нашего ангела, которого любила вся страна. Его уход — это боль моей жизни. По всей видимости, до конца моих дней мы вместе с Маританной будем это переживать». Андрей Разин

По словам Разина, Маританна после смерти сына поступила в институт. Она стала психологом. Ведет приемы, на которых успокаивает людей. За это продюсер выразил жене огромное спасибо. Самого его, как он заверил, никто не сможет успокоить.

Продюсер выразил признательность всем друзьям сына, его одноклассникам, которые помнят Александра. Он заметил, что сын всегда будет в его сердце.

Напомним, что Александр Разин умер от сердечного приступа. Он похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

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