«Готов стать комендантом»: что пишут поклонники Разина о его идеи купить замок Галкина и Пугачевой

Пользователи с юмором отнеслись к данному предложению.

Подписчики продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина с юмором отреагировали на новость, что он хочет купить замок в деревне Грязь телеведущего Максима Галкина и его жены певицы Аллы Пугачевой.

«Поддерживаю. Замечательная идея», «Самые яркие патриоты бегут из страны», «Я как тренер организации «Солнечный круг» готов им там делать спортивные мероприятия», «Великолепная идея. Обеими руками «за», «Готов стать комендантом замка», — отмечают в комментариях пользователи.

Напомним, что по замыслу Андрея Разина в замке в деревне Грязь в будущем будут жить дети-сироты, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями.

Добавим, что в последнее время ходят слухи якобы Максим Галкин со своим звездным семейством покинул страну. Также говорят, что он хочет избавиться от своего знаменитого замка.

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