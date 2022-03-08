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«Готов стать комендантом»: что пишут поклонники Разина о его идеи купить замок Галкина и Пугачевой

Пользователи с юмором отнеслись к данному предложению.

«Готов стать комендантом»: что пишут поклонники Разина о его идеи купить замок Галкина и Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Подписчики продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина с юмором отреагировали на новость, что он хочет купить замок в деревне Грязь телеведущего Максима Галкина и его жены певицы Аллы Пугачевой.

Андрей Разин
Андрей Разин. Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

«Поддерживаю. Замечательная идея», «Самые яркие патриоты бегут из страны», «Я как тренер организации «Солнечный круг» готов им там делать спортивные мероприятия», «Великолепная идея. Обеими руками «за», «Готов стать комендантом замка», — отмечают в комментариях пользователи.

Напомним, что по замыслу Андрея Разина в замке в деревне Грязь в будущем будут жить дети-сироты, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями.

Добавим, что в последнее время ходят слухи якобы Максим Галкин со своим звездным семейством покинул страну. Также говорят, что он хочет избавиться от своего знаменитого замка.

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Тэги

Алла ПугачеваАндрей Разингруппа "Ласковый май"деревня ГрязьМаксим Галкин