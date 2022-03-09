«Такой большой двум людям не нужен»: Соседов поддержал Разина в вопросе выкупа замка Галкина

По словам музыкального критика, ранее он уже высказывал мысль, что особняк надо экспроприировать.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что полностью поддерживает идею продюсера Андрея Разина о выкупе замка телеведущего Максима Галкина в деревне Грязь или даже национализации особняка.

«Я бы замок этот экспроприировал. Превратил бы его в детский интернат или детский дом. Разместил бы там детей. Я бы хотел это сделать. Выгнал бы оттуда Пугачеву и Галкина и пристроил несчастных и обездоленных детей. Я такую мысль уже высказывал раньше». Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, слова Андрея Разина не новы. «Ему тоже сейчас пришла в голову эта мысль, но она давно напрашивается. Не только нам с Андреем такое видится. Многие подумывали об этом. Такой огромный замок двум людям не нужен. Жировать так жировать – считают они. В стране много проблем. Это непозволительно и неприлично иметь такой замок», — заявил Сергей Соседов.

Ранее Андрей Разин говорил, что хотел бы рассмотреть вопрос выкупа замка Максима Галкина, который, по слухам, покинул родину с семьей, в деревне Грязь. Продюсер бы поселил туда детей-сирот.

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