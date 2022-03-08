Гений пиара: почему Разин блефует, что хочет купить замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин неожиданно заявил в Instagram, что межрегиональная молодежная общественная организация «Творческий центр «Солнечный круг», президентом которой он является, готова рассмотреть предложение Максима Галкина о продаже его загородного замка в деревне Грязь. Как говорил Разин, он хотел, чтобы в замке жили дети-сироты, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями.

Между тем, с большей долей вероятности можно утверждать, что Разин откровенно блефует и просто хочет лишний раз напомнить о себе. Дело в том, что продюсер всегда не прочь по случаю подколоть Аллу Пугачеву и ее семью.

Так несколько лет назад он накануне 70-летия Примадонны говорил, что в ней живет ненависть, зависть, жестокость и «уничтожение артистов». Как он утверждал, в середине восьмидесятых с Примадонной согласовывали чуть ли не каждого появлявшегося на сцене артиста.

«В марте 1990 года она ставила вопрос о привлечении меня к уголовной ответственности. Возбудили дело, я ходил под статьей почти до развала Советского Союза». Андрей Разин

Надо заметить, что Разин сам последние полгода, как он недавно утверждал, живет в Майами. Сейчас он больше думает над выпуском своей картины «Ласковый май-2», которую будет снимать за рубежом, чем о детях-сиротах из России. Продюсер не скрывает, что пытается переориентировать свое творчество под западного зрителя.

Помнят все и громкие заявления Андрея Разина об актрисе Анастасии Заворотнюк. Когда страна узнала о ее тяжелой болезни, то больше всех было информации именно у продюсера. Он говорил, что дни звезды «Моей прекрасной няни» практически сочтены. Прошло с тех пор уже больше двух лет. Актриса, к счастью, жива.

Напомним, что недавно прошел слух о продаже замке в деревне Грязь Максимом Галкиным. Также поговаривают, что он вместе с женой и детьми мог покинуть страну.

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