«Я не хочу даже об этом думать»: Пригожин высказался о судьбе своей заграничной недвижимости

По словам продюсера, сейчас кому-то будет его «трудно понять».

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro высказался о судьбе своей заграничной недвижимости.

«Я не хочу даже об этом думать. Честно вам признаюсь. Вам трудно меня понять. Хочу, чтобы скорее наступил мир. А люди, которые спровоцировали конфликт между странами, были преданы суду. Сейчас кругом ненависть к русскому народу. Во сне такое не приснится. Я считаю, было бы желание, а договорится можно. Это можно все остановить. И надо остановить немедленно». Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, Россия — за мирное решение вопроса. «Не хотим, чтобы на Украине были биолаборатории. Нас же никто в России не вооружает», — заявил Пригожин.

Напомним, что у Валерии и Иосифа Пригожина есть недвижимость на Западе. Супруги владеют домом в Европе. Также у них есть квартира в Дубае.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.