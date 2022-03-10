«Негатива нет, атмосфера потрясающая»: Пригожин рассказал об отношении к русским в Израиле

Вместе с женой певицей Валерией продюсер два дня провел в этой стране.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал об отношении к русским в Израиле после начала спецоперации на Украине.

«Израиль — самое толерантное государство в мире по отношению ко всем народам и национальностям. Негатива нет, атмосфера потрясающая. Есть, конечно, отдельные индивиды, которые пытаются спровоцировать скандал. Но это они делают от необразованности и недалекости». Иосиф Пригожин

Как отметил Иосиф Пригожин, Израиль всегда был лоялен по отношению к России.

«Они понимают, что происходит. На них давят, но они ведут себя толерантно», — заметил продюсер.

Напомним, что Иосиф Пригожин вместе с женой певицей Валерией на два дня уезжал в Израиль. Он навестил родных. Некоторые посчитали, что продюсер с женой уехали надолго из страны, однако Пригожин и Валерия уже вернулись на родину.

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