«Не запрещаем детям жить, где они хотят»: Пригожин – о сыне Валерии, который находится в Швейцарии

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro высказался о старшем сыне своей жены певицы Валерии Артемии Шульгине, который уже давно живет в Швейцарии.

«Он на работе. У меня шестеро детей. У всех разные вкусы и представления о жизни. Мы не запрещаем им жить, где они хотят. И закон Российской Федерации тоже не запрещает. Не нужно провоцировать наших людей, которые живут за границей. Они — не предатели. Мы не на войне. Идет спецоперация, и попытка предотвратить в будущем серьезные последствия для России. Гражданские лица не должны быть подвержены гонениям. Я выступаю также против остервенелого патриотизма». Иосиф Пригожин

При этом Иосиф Пригожин отметил, что Европа сегодня выглядит как страна, которая сеет ненависть к русскоговорящим.

«Русскоговорящие бывают и из Украины, и из Казахстана. Почему надо разжигать? А у них все гребут под одну гребенку. Это категорически неприемлемо», — заявил Иосиф Пригожин.

Напомним, что старший сын Валерии Артемий Шульгин достаточно давно обосновался в Европе. Он руководит крупной звукозаписывающей студией в Монтре.

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